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Вратарь Андрей Шутов перешёл из «Барыса» в «Слован»

Вратарь Андрей Шутов перешёл из «Барыса» в «Слован»
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Казахстанский голкипер Андрей Шутов покинул «Барыс» и стал игроком братиславского «Слована».

«Приветствую всех болельщиков «Слована». Я очень рад стать частью команды в новом сезоне. Это станет не только отличным хоккейным опытом, но и важным этапом для меня лично. Впервые в своей карьере я буду играть за границей и, так сказать, выйду из своей зоны комфорта. Надеюсь, это поможет мне совершенствоваться и расти как профессионалу. Давайте скрестим пальцы, я верю, что мы добьёмся высоких целей», — приводит слова Шутова пресс-служба клуба.

26-летний вратарь принял квалификационное предложение казахстанского клуба с повышением зарплаты. Он выступал в системе «Барыса» с 2021 года. В прошедшем сезон он отыграл 39 встреч в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых одержал 10 побед, провёл четыре «сухих» матча с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,74.

Всего на счету Шутова 45 игр в КХЛ.

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