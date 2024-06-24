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«Большинство считает его лучшим хоккеистом мира». Гэри Беттмэн — о Конноре Макдэвиде

«Большинство считает его лучшим хоккеистом мира». Гэри Беттмэн — о Конноре Макдэвиде
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался об игре капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Он настоящая суперзвезда. Большинство [людей] считают его лучшим хоккеистом на земле, и, возможно, так оно и есть» — приводит слова Беттмэна First Talk.

На данный момент канадский нападающий является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В 24 матчах он записал на свой счёт 42 очка — восемь голов и 34 передачи.

Напомним, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Таким образом, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч финала НХЛ состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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