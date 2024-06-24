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Экс-вратарь «Флориды» Луонго будет бить в барабан команды перед седьмым матчем финала НХЛ

Экс-вратарь «Флориды» Луонго будет бить в барабан команды перед седьмым матчем финала НХЛ
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Бывший вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго будет бить в барабан команды перед седьмым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

«Роберто Луонго будет бить в барабан «Флориды Пантерз» перед сегодняшней седьмой игрой финала Кубка Стэнли, сообщают многочисленные источники», — написал журналист Энди Слэйтер в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. первый матч «пантеры» выиграли всухую — 3:0, второй — 4:1, а третий с минимальной разницей в счёте — 4:3. В четвёртой встрече канадская команда разгромила соперников — 8:1, в пятой снова оказалась сильнее — 5:3, в шестой одержала победу с крупным счётом — 5:1.

Седьмой матч финала НХЛ состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.

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