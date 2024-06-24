Артемий Панарин приехал в школу в родном городе Коркино

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин посетил школу в городе Коркино Челябинской области, в котором он родился.

Фото: Соцсети фонда Артемия Панарина

«Встреча, в ходе которой родители смогли задать вопросы, касающиеся поддержки и помощи со стороны нашего Благотворительного фонда, была проведена с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями», — написал официальный аккаунт фонда Панарина в социальных сетях.

Фото: Соцсети фонда Артемия Панарина

Всего в нынешнем плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Напомним, в плей-офф в финале Востока «Рейнджерс» проиграли «Флориде Пантерз» (2-4). Отметим, что это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.