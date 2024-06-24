Инсайдер НХЛ: в случае победы в Кубке Стэнли Макдэвид встанет в один ряд с Гретцки и Орром

Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пьер Лебрюн высказал мнение, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид может встать в один ряд с великими канадскими хоккеистами в том случае, если его команда одержит победу в седьмом матче финальной серии плей-офф с «Флоридой Пантерз».

«Послушайте, я не думаю, что можно как-то недооценивать его. Если Коннор Макдэвид приведёт «Эдмонтон Ойлерз» к величайшему камбэку в истории финалов Кубка Стэнли с 1942 года, он закрепит за собой место в рядах Гретцки, Орра и его самого как величайшего игрока всех времён», — сказал Лебрюн в эфире TSN.

На данный момент канадский нападающий является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В 24 матчах он записал на свой счёт 42 очка — восемь голов и 34 передачи.

Напомним, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финале плей-офф.

Седьмой матч финала НХЛ состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.