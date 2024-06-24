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Вайсфельд рассказал за кого будет болеть в решающем матче финала Кубка Стэнли

Вайсфельд рассказал за кого будет болеть в решающем матче финала Кубка Стэнли
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Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о том, за кого будет болеть в финальном матче плей-офф НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Всё может быть. Дело такое, непредсказуемое. Но в этом и вся ценность этого плей-офф. Кто мог предположить, что «Флорида» будет выигрывать 3:0? Кто мог предположить, что «Эдмонтон» вообще отыграется? Теперь уже вообще ничего не предсказать.

Будет ли психологическое преимущество у «Эдмонтона» на фоне серии из трёх побед? Конечно, может быть. Но не факт, что будет. Тут можно говорить всё, что угодно. Лично я – за «Флориду», чтобы наши ребята [вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко] выиграли кубок. Будет приятно, если россияне выиграют», – приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

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