Вайсфельд рассказал за кого будет болеть в решающем матче финала Кубка Стэнли

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о том, за кого будет болеть в финальном матче плей-офф НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Всё может быть. Дело такое, непредсказуемое. Но в этом и вся ценность этого плей-офф. Кто мог предположить, что «Флорида» будет выигрывать 3:0? Кто мог предположить, что «Эдмонтон» вообще отыграется? Теперь уже вообще ничего не предсказать.

Будет ли психологическое преимущество у «Эдмонтона» на фоне серии из трёх побед? Конечно, может быть. Но не факт, что будет. Тут можно говорить всё, что угодно. Лично я – за «Флориду», чтобы наши ребята [вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко] выиграли кубок. Будет приятно, если россияне выиграют», – приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.