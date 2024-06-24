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Орлов оценил игру Кузнецова после прохождения программы помощи игрокам НХЛ

Орлов оценил игру Кузнецова после прохождения программы помощи игрокам НХЛ
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов высказался об игре своего одноклубника, нападающего Евгения Кузнецова после возвращения из Программы помощи игрокам НХЛ.

— Вы говорили, что Евгений Кузнецов после прихода в «Каролину» стал чаще улыбаться. Было ли ощущение, что человек решил наконец все свои ментальные проблемы и сконцентрировался на хоккее? Как его приход помог команде?
— Я думаю, это у него лучше спросить. Конечно, я был рад его видеть, так как мы дружим много лет. И поэтому его всегда приятно видеть рядом и тем более хочется, чтобы он получал удовольствие от хоккея. Несмотря на все трудности, я думаю, он достаточно неплохо играл. Концовка сезона всегда тяжеловата, когда ты привыкаешь к одной роли в команде и не получаешь то время, которое у тебя было. Поэтому нужно время адаптироваться. У него тоже контракт действует ещё год, и посмотрим, как это всё будет происходить. Главное, хорошо отдохнуть, восстановиться и хорошо подготовиться к новому сезону, — приводит слова Орлова ТАСС.

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