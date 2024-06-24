Орлов оценил игру Кузнецова после прохождения программы помощи игрокам НХЛ

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов высказался об игре своего одноклубника, нападающего Евгения Кузнецова после возвращения из Программы помощи игрокам НХЛ.

— Вы говорили, что Евгений Кузнецов после прихода в «Каролину» стал чаще улыбаться. Было ли ощущение, что человек решил наконец все свои ментальные проблемы и сконцентрировался на хоккее? Как его приход помог команде?

— Я думаю, это у него лучше спросить. Конечно, я был рад его видеть, так как мы дружим много лет. И поэтому его всегда приятно видеть рядом и тем более хочется, чтобы он получал удовольствие от хоккея. Несмотря на все трудности, я думаю, он достаточно неплохо играл. Концовка сезона всегда тяжеловата, когда ты привыкаешь к одной роли в команде и не получаешь то время, которое у тебя было. Поэтому нужно время адаптироваться. У него тоже контракт действует ещё год, и посмотрим, как это всё будет происходить. Главное, хорошо отдохнуть, восстановиться и хорошо подготовиться к новому сезону, — приводит слова Орлова ТАСС.