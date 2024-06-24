Кори Перри — о завершении карьеры: буду играть, пока с меня не сорвут коньки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри ответил на вопрос, собирается ли он завершить игровую карьеру после окончания сезона-2023/2024.

«Нет. У меня ещё всё впереди. У меня есть ещё много сил — [как минимум] лет на пять. Что смешного? Я чувствую себя так, будто мне 25.

Буду играть до тех пор, пока с меня насильно не сорвут коньки. Я хочу продолжать играть. Мне нравится хоккей и быть в этой раздевалке», — приводит слова Перри TSN.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 39-летний форвард провёл 18 встреч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи, набрав в сумме три очка.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Седьмой матч финала НХЛ состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.