Шестую игру финала НХЛ посмотрело рекордное количество зрителей за последние пять лет

В Северной Америке шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» в среднем посмотрели 9,7 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Эта встреча стала самой просматриваемой игрой Кубка Стэнли за последние пять лет. Последний раз такое количество зрителей было зафиксировано в 2019 году

В среднем текущий финал плей-офф НХЛ собрал около 7,6 млн зрителей, что на 59% больше, чем в прошлом году.

Напомним, сейчас счёт в серии «Пантерз» и «Ойлерз» — 3-3. Первый матч «пантеры» выиграли всухую — 3:0, второй — 4:1, а третий с минимальной разницей в счёте — 4:3. В четвёртой встрече канадская команда разгромила соперников — 8:1, в пятой снова оказалась сильнее — 5:3, в шестой одержала победу с крупным счётом — 5:1.

Седьмой матч финала НХЛ состоится 25 июня в Санрайзе, США. Начало — в 3:00 мск.