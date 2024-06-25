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«Флорида» — «Эдмонтон»: текстовая трансляция матча финала плей-офф НХЛ начнётся в 3:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: текстовая трансляция матча финала плей-офф НХЛ начнётся в 3:00
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В ночь с 24 на 25 июня в рамках решающего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) седьмой матч серии проведут команды «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Соперники будут играть на стадионе «Амерант Банк Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сейчас счёт в серии «Флориды» и «Ойлерз» — 3-3.

Первый матч «пантеры» выиграли всухую — 3:0, второй — 4:1, а третий с минимальной разницей в счёте — 4:3. В четвёртой встрече канадская команда разгромила соперников — 8:1, в пятой снова оказалась сильнее — 5:3, в шестой одержала победу с крупным счётом — 5:1.

Таким образом, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

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