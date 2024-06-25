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«Оттава» приобрела голкипера Улльмарка у «Бостона» в обмен на Кастелица и Корписало

«Оттава» приобрела голкипера Улльмарка у «Бостона» в обмен на Кастелица и Корписало
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«Оттава Сенаторз» объявила о том, что приобрела вратаря «Бостон Брюинз» Линуса Улльмарка в обмен на выбор в первом раунде драфта 2024 года. В сделку также вошли Марк Кастелиц и Йоонас Корписало.

В рамках сделки «Оттава» сохранят за собой 25% оставшейся зарплаты Корписало.

Всего за карьеру Улльмарк принял участие в десяти матчах в плей-офф НХЛ, в которых одержал три победы, пропуская в среднем 3,59 шайб за матч. В нынешнем сезоне он провёл два матча в плей-офф за «Бостон».

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата «Оттава» заняла 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф. «Бостон» финишировал на четвёртом месте. В плей-офф команда проиграла «Флориде» в серии со счётом 2-4.

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