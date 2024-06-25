«Флорида» — «Эдмонтон»: после первого периода счёт 1:1 в седьмом матче финала Кубка Стэнли

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит седьмой матч финала плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. За «Флориду» забил Картер Вераге. Результативными передачами отметились Эван Родригес и Антон Лунделль.

В составе «Эдмонтона» отличился Маттиас Янмарк с передачи Коди Сесе.

Сейчас счёт в серии — 3-3.

Напомним, «Флорида» выиграла первые три матча финала, однако после этого потерпела три поражения подряд. Таким образом, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

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