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«Флорида» — «Эдмонтон»: после первого периода счёт 1:1 в седьмом матче финала Кубка Стэнли

«Флорида» — «Эдмонтон»: после первого периода счёт 1:1 в седьмом матче финала Кубка Стэнли
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит седьмой матч финала плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
15 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Гики (Дебраск, Макэвой) – 04:49 (5x5)     1:1 Райнхарт – 26:23 (5x5)     1:2 Макэвой (Койл, Фредерик) – 30:25 (5x5)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. За «Флориду» забил Картер Вераге. Результативными передачами отметились Эван Родригес и Антон Лунделль.

В составе «Эдмонтона» отличился Маттиас Янмарк с передачи Коди Сесе.

Сейчас счёт в серии — 3-3.

Напомним, «Флорида» выиграла первые три матча финала, однако после этого потерпела три поражения подряд. Таким образом, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

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