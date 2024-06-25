В матче «Флорида» — «Эдмонтон» повторили уникальное достижение 1987 года

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит седьмой матч финала плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1. За «Флориду» забивали Картер Вераге и Сэм Райнхарт. В составе «Эдмонтона» отличился Маттиас Янмарк.

Отметим, в первом периоде команды обменялись голами. Единственная до этого седьмая игра финала Кубка Стэнли, в которой обе команды забили в первом периоде, была в 1987 году между «Эдмонтоном» и «Филадельфией».

Сейчас счёт в серии — 3-3.

Напомним, «Флорида» выиграла первые три матча финала, однако после этого потерпела три поражения подряд. Таким образом, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли.

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ