«Флорида» — «Эдмонтон»: после второго периода счёт 2:1 в пользу «пантер»
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит седьмой матч финала плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5) 1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5) 2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1. За «Флориду» забивали Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Куликов.
В составе «Эдмонтона» отличился Маттиас Янмарк.
На данный момент счёт в серии 3-3.
Напомним, «Флорида» выиграла первые три матча финала, однако после этого потерпела три поражения подряд. Таким образом, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли.
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