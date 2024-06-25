«Флорида» — «Эдмонтон»: после второго периода счёт 2:1 в пользу «пантер»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит седьмой матч финала плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1. За «Флориду» забивали Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Куликов.

В составе «Эдмонтона» отличился Маттиас Янмарк.

На данный момент счёт в серии 3-3.

Напомним, «Флорида» выиграла первые три матча финала, однако после этого потерпела три поражения подряд. Таким образом, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли.

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