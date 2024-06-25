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Куликов спас ворота «Флориды», «вычистив» пятачок, а Райнхарт вывел «Пантерз» вперёд

Куликов спас ворота «Флориды», «вычистив» пятачок, а Райнхарт вывел «Пантерз» вперёд
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В эти минуты в Санрайзе (США) проходит решающий седьмой матч серии финала плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент стартовал третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Вторую шайбу «пантер» в концовке второй 20-минутки забросил нападающий Сэм Райнхарт, но основная заслуга в том, что «Флорида» ушла на второй перерыв ведя в счёте, а не проигрывая, принадлежит российскому защитнику Дмитрию Куликову, который «вычистил» пятачок своих ворот в опасной ситуации непосредственно перед голом Райнхарта. В итоге на россиянина был записан ассист.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второго гола «Пантерз» после того, как Куликов спас ворота своей команды:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

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