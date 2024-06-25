Куликов спас ворота «Флориды», «вычистив» пятачок, а Райнхарт вывел «Пантерз» вперёд

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В эти минуты в Санрайзе (США) проходит решающий седьмой матч серии финала плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент стартовал третий период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «пантер» в концовке второй 20-минутки забросил нападающий Сэм Райнхарт, но основная заслуга в том, что «Флорида» ушла на второй перерыв ведя в счёте, а не проигрывая, принадлежит российскому защитнику Дмитрию Куликову, который «вычистил» пятачок своих ворот в опасной ситуации непосредственно перед голом Райнхарта. В итоге на россиянина был записан ассист.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второго гола «Пантерз» после того, как Куликов спас ворота своей команды:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: