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Мирошниченко, Тринеев и Осипов стали обладателями Кубка Колдера в составе «Херши»

Мирошниченко, Тринеев и Осипов стали обладателями Кубка Колдера в составе «Херши»
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Этой ночью в Херши (Пенсильвания, США) прошёл шестой матч финальной серии плей-офф АХЛ, в котором «Херши Бэрс» нанёс поражение «Коачелле Вэлли Файрбёрдс» (5:4 ОТ), благодаря чему выиграл серию (4-2) и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Колдера.

Отметим, что в составе «Херши» выступают российские игроки — нападающие Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев и Дмитрий Осипов. Тринеев поучаствовал в решающем голе своей команды в овертайме, принесшем его команде Кубок, заработав балл за результативность.

Отметим, что в финальной серии прошлого сезона «Херши» так же взял верх над «Коачеллой».

Напомним, «Херши Бэрс» является фарм-клубом «Вашингтон Кэпиталз».

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