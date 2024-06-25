Канадский клуб не может выиграть Кубок Стэнли 31-й сезон подряд

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Таким образом, этот сезон стал 31-м подряд, в котором главный трофей лиги достался американской команде. В последний раз Кубок отправлялся в Канаду в 1994 году, когда его обладателем стал «Монреаль Канадиенс».

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Отметим, что «Пантерз» смогли добиться заветной цели со второй попытки. В прошлом сезоне самый южный клуб лиги также дошёл до финала, однако не смог в нём ничего противопоставить «Вегас Голден Найтс» (1-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: