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Канадский клуб не может выиграть Кубок Стэнли 31-й сезон подряд

Канадский клуб не может выиграть Кубок Стэнли 31-й сезон подряд
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В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Таким образом, этот сезон стал 31-м подряд, в котором главный трофей лиги достался американской команде. В последний раз Кубок отправлялся в Канаду в 1994 году, когда его обладателем стал «Монреаль Канадиенс».

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Отметим, что «Пантерз» смогли добиться заветной цели со второй попытки. В прошлом сезоне самый южный клуб лиги также дошёл до финала, однако не смог в нём ничего противопоставить «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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