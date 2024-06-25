Тарасенко — пятый россиянин, выигравший Кубок Стэнли с разными клубами

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Этот Кубок стал вторым в карьере российского нападающего «Флориды» Владимира Тарасенко. В 2019 году он выигрывал главный трофей НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз».

Таким образом, 32-летний Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/«Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/«Вегас Голден Найтс»).

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Отметим, что «Пантерз» смогли добиться заветной цели со второй попытки. В прошлом сезоне самый южный клуб лиги также дошёл до финала, однако не смог в нём ничего противопоставить «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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