Коннор Макдэвид повторил уникальное достижение 48-летней давности в розыгрыше Кубка Стэнли

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имя самого ценного игрока завершившегося Кубка Стэнли. Им стал звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получив награду «Конн Смайт».

Благодаря этому Макдэвид повторил уникальное достижение бывшего нападающего «Филадельфии» Реджи Лича, став самым ценным полевым игроком турнира, не выиграв в финальной серии. Почти 50 лет назад, в 1976-м, «Филадельфия» проиграла в финальной серии звёздному «Монреалю», но MVP признали именно Лича, который, набрав 24 очка, выиграл гонку бомбардиров плей-офф. Забив 19 голов в 16 матчах, он установил рекорд розыгрышей Кубка Стэнли по количеству заброшенных в рамках одного плей-офф шайб. Нападающий «Филадельфии» был единственным полевым игроком в истории НХЛ, выигравшим «Конн Смайт», хотя его клуб потерпел поражение в финале. Сегодня Макдэвид повторил это достижение.

Отметим, на счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ 8 шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах.