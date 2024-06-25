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Коннор Макдэвид повторил уникальное достижение 48-летней давности в розыгрыше Кубка Стэнли

Коннор Макдэвид повторил уникальное достижение 48-летней давности в розыгрыше Кубка Стэнли
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В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имя самого ценного игрока завершившегося Кубка Стэнли. Им стал звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, получив награду «Конн Смайт».

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Благодаря этому Макдэвид повторил уникальное достижение бывшего нападающего «Филадельфии» Реджи Лича, став самым ценным полевым игроком турнира, не выиграв в финальной серии. Почти 50 лет назад, в 1976-м, «Филадельфия» проиграла в финальной серии звёздному «Монреалю», но MVP признали именно Лича, который, набрав 24 очка, выиграл гонку бомбардиров плей-офф. Забив 19 голов в 16 матчах, он установил рекорд розыгрышей Кубка Стэнли по количеству заброшенных в рамках одного плей-офф шайб. Нападающий «Филадельфии» был единственным полевым игроком в истории НХЛ, выигравшим «Конн Смайт», хотя его клуб потерпел поражение в финале. Сегодня Макдэвид повторил это достижение.

Отметим, на счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ 8 шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах.

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