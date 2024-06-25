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Макдэвид не вышел на награждение MVP плей-офф. Его отец готовился снимать момент

Макдэвид не вышел на награждение MVP плей-офф. Его отец готовился снимать момент
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В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

После матча самым ценным игроком (MVP) завершившегося плей-офф был признан звёздный нападающий и капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Примечательно, что канадец не вышел на церемонию вручения данной награды, хотя в трансляции было видно, как его отец, находившийся на трибунах, был готов заснять этот торжественный момент.

Всего в завершившемся плей-офф 27-летний Макдэвид провёл 25 матчей, в которых набрал 42 (8+34) очка.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

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