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Бобровский получил из рук Баркова свой первый в карьере Кубок Стэнли

Бобровский получил из рук Баркова свой первый в карьере Кубок Стэнли
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В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

Этот Кубок стал первым в карьере для 35-летнего российского голкипера Сергея Бобровского. На торжественной церемонии после матча, россиянин стал первым, кому главный трофей НХЛ передал в руки капитан «Флориды» Александр Барков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео главных секунд в карьере Сергея:

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

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