Бобровский получил из рук Баркова свой первый в карьере Кубок Стэнли

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Этот Кубок стал первым в карьере для 35-летнего российского голкипера Сергея Бобровского. На торжественной церемонии после матча, россиянин стал первым, кому главный трофей НХЛ передал в руки капитан «Флориды» Александр Барков.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео главных секунд в карьере Сергея:

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: