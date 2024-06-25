Бобровский рассказал о своих ощущения от первого в его карьере Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился эмоциями после завоевания первого в своей карьере Кубка Стэнли. Этой ночью его команда взяла верх над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Очевидно, это потрясающий момент. Мы всю жизнь работаем ради этого момента. Это потрясающе. Я хочу поблагодарить парней за эту возможность, за этот опыт. Это потрясающе.

Что для меня значит этот момент? Всю жизнь я мечтал об этом. Но я сейчас здесь. Я даже не могу поверить в это», — сказал Бобровский в интервью на льду после победы.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

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