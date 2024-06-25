ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский рассказал о своих ощущения от первого в его карьере Кубка Стэнли

Бобровский рассказал о своих ощущения от первого в его карьере Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился эмоциями после завоевания первого в своей карьере Кубка Стэнли. Этой ночью его команда взяла верх над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Очевидно, это потрясающий момент. Мы всю жизнь работаем ради этого момента. Это потрясающе. Я хочу поблагодарить парней за эту возможность, за этот опыт. Это потрясающе.

Что для меня значит этот момент? Всю жизнь я мечтал об этом. Но я сейчас здесь. Я даже не могу поверить в это», — сказал Бобровский в интервью на льду после победы.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
Бобровский получил из рук Баркова свой первый в карьере Кубок Стэнли

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android