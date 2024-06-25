Бобровский рассказал, как настраивался на решающий матч финала после трёх поражений подряд

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился эмоциями после завоевания первого в своей карьере Кубка Стэнли. Этой ночью его команда взяла верх над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Вратарь рассказал, как настраивался на решающий матч финала после трёх поражений подряд.

«Настоящие чемпионы должны работать, несмотря на невзгоды. После того, как мы проиграли три матча подряд, было непросто. Но мы собрались, сегодня мы работали ради друг друга и поэтому добились результата», — сказал Бобровский в интервью на льду после победы.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.