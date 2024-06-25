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Бобровский рассказал, как настраивался на решающий матч финала после трёх поражений подряд

Бобровский рассказал, как настраивался на решающий матч финала после трёх поражений подряд
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился эмоциями после завоевания первого в своей карьере Кубка Стэнли. Этой ночью его команда взяла верх над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Вратарь рассказал, как настраивался на решающий матч финала после трёх поражений подряд.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 7-й матч
25 июня 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Вераге (Родригес, Лунделль) – 04:27 (5x5)     1:1 Янмарк (Сеси) – 06:44 (5x5)     2:1 Райнхарт (Вераге, Куликов) – 35:11 (5x5)    

«Настоящие чемпионы должны работать, несмотря на невзгоды. После того, как мы проиграли три матча подряд, было непросто. Но мы собрались, сегодня мы работали ради друг друга и поэтому добились результата», — сказал Бобровский в интервью на льду после победы.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

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