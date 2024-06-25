Владислав Третьяк призвал ввести Сергея Бобровского в Зал хоккейной славы

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский заслужил место в Зале хоккейной славы.

«В НХЛ очень тяжёлое расписание, изматывающий календарь плей-офф. Но Бобровский нашёл в себе силы, чтобы собраться, выручать команду, выдавать блестящие матчи. У Сергея потрясающая сила воли. Безусловно, самый ценный игрок плей-офф — именно он. Потому что без Бобровского «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли.

В Северной Америке много пишут о том, что Сергей уже заслужил место в Зале хоккейной славы. Полностью с этим согласен. Бобровский — чемпион мира, обладатель двух призов лучшему вратарю сезона НХЛ. Теперь у него есть Кубок Стэнли. То есть величайшая вратарская карьера уже состоялась. Конечно, желаю Сергею много сил, здоровья и возможностей играть столь долго, сколько захочет он сам. Но уже сейчас ясно, что он — один из сильнейших голкиперов эпохи. Когда его будут вводить в Зал славы — порадуюсь и поздравлю так же искренне, как поздравляю сегодня с победой в плей-офф», — сприводят слова Третьяка РИА Новости.

Напомним, Бобровский впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.