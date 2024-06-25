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Морис — о победе в КС: тот факт, что это было так трудно, делает данный момент особенным

Морис — о победе в КС: тот факт, что это было так трудно, делает данный момент особенным
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о победе своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024. Этой ночью «пантеры» взяли верх над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

«Я разговаривал с игроками и руководством по телефону, когда устраивался на работу, и сказал своей жене: «Эти ребята особенные». У них такое отношение друг к другу, они любят друг друга. В этом сезоне у нас появилось девять новых игроков. Мы подписали Окпосо и Тарасенко, и никто не скажет, что их здесь не было в течение 10 лет. Эта раздевалка была особенной с самого первого дня.

Победа в Кубке Стэнли была идеальной, в стиле «Флориды Пантерз». Ничего лёгкого для нас не было. Нам нужно было проиграть три игры, чтобы научиться побеждать и сделать это в решающей встрече. И тот факт, что это было так трудно, делает данный момент особенным», — цитирует Мориса ESPN.

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