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«Это отстой». Коннор Макдэвид — о поражении в финале Кубка Стэнли

«Это отстой». Коннор Макдэвид — о поражении в финале Кубка Стэнли
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался после поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз».

«Это отстой, отстой. Седьмая игра за Кубок… Мы знали, что она будет очень напряжённой и что она сводилась бы к чему-то одному. Мы были в дюйме от того, чтобы выйти вперёд, но забили они и повели в счёте. Потом было тяжело, мы знаем, как они умеют обороняться и играть на результат. Мы просто не нашли [путей забросить шайбу].

У нас была отличная устойчивость в команде. Мы прошли через многое, были взлёты и падения. Мы подошли к победе так близко…

Я горжусь нашей командой, горжусь, как мы боролись весь сезон. Мы шли в гору месяц за месяцем, но в итоге отстой.

Камбэк с 0-3? Это к разговору о характере команды. Я горжусь этим, мы весь сезон давали отпор даже в самых тяжёлых ситуациях. Тяжело проиграть три подряд, но ещё сложнее победить в четырёх против такой отличной команды, но мы были близки», — цитирует Макдэвида ESPN.

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