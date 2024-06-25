«Один из величайших голкиперов эпохи». Третьяк — о победе Бобровского в Кубке Стэнли

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с победой в Кубке Стэнли — 2024.

«Я всегда болею за русских игроков, желаю успеха нашим ребятам. Естественно, что в ходе финала плей-офф НХЛ симпатии были на стороне «Флориды». А больше всего переживал за Бобровского. Вы понимаете, что к вратарям у меня особенно теплое отношение. А уж с Сергеем – тем более особенно близки. Мы постоянно поддерживаем связь, общаемся, переписываемся. Как по ходу всего сезона, так и в дни плей-офф. Всегда желаю Сергею удачи, обсуждаем с ним определенные игровые моменты. И даже отправляю Бобровскому небольшие талисманы – чтобы приносили удачу. Что это за талисманы, пусть расскажем сам Сергей, если захочет. Конечно, сейчас я безумно рад за Бобровского.

Поздравляю Сергея с победой, он великий вратарь, один из величайших голкиперов эпохи. Победа абсолютно заслуженная. Он — чемпион мира, теперь Кубок Стэнли. Молодец! Бобровский был лучшим в финале, главный герой нынешнего плей-офф», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.