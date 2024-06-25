Капитан «Флориды» Барков: Бобровский — главная причина нашей победы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков оценил огромный вклад российского голкипера Сергея Бобровского в победу команды в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Его выступление сегодня невероятно. Он играл отлично каждую игру в течение всего сезона. Сергей — главная причина нашей победы», — приводит слова Баркова ESPN.

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.