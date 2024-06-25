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Роман Ротенберг поздравил российских хоккеистов «Флориды» с победой в Кубке Стэнли

Руководитель штаба сборных команд России по хоккею, главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг поздравил российских хоккеистов «Флориды Пантерз» с победой в Кубке Стэнли.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Таким образом, этот сезон стал девятым подряд, в котором Кубок Стэнли выиграла команда с российскими игроками в составе. На данный момент цвета «Флориды» защищают голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

В последний раз главный трофей НХЛ доставался клубу без россиян в 2015 году, когда его обладателем стал «Чикаго Блэкхоукс».