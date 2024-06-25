Сергей Бобровский поблагодарил болельщиков с российским флагом на трибунах

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский после победы в Кубке Стэнли — 2024 поблагодарил болельщиков с с российским флагом на трибунах домашней арены «пантер» «Амерант Банк Арена» в Санрайзе.

В Санрайзе (США) завершился решающий седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи. Для Бобровского эта победа стала первой в Кубке Стэнли.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.