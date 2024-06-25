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Главный тренер «Эдмонтона» подвёл итог выступления команды в розыгрыше Кубка Стэнли

Главный тренер «Эдмонтона» подвёл итог выступления команды в розыгрыше Кубка Стэнли
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох рассказал об итогах выступления своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Наше достоинство заключается в том, что у нас много хороших игроков, хорошая команда с большой уверенностью в себе. Мы знали, что всё наладится, и мы будет выигрывать матчи [в финале]. Мы очень часто терпели неудачу, были прижаты к стенке, даже в ноябре, когда мы были 31-й командой в лиге. Наша команда была достойна всего, чего добилась.

Мы правильно реагировали на все наши неудачи, и мы не заслуживали 0-3 в финале. Самое интересное было наблюдать за игроками. То, как они реагировали на это. Не было упадка, они верили в себя. Мне, как тренеру, было легко говорить: «У нас есть возможность», — приводит слова Ноблоха ESPN.

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