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Бобровский стал четвёртым российским голкипером, выигравшим Кубок Стэнли

Бобровский стал четвёртым российским голкипером, выигравшим Кубок Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал четвёртым российским вратарём, выигравшим Кубок Стэнли.

Ранее Кубок Стэнли выигрывали Николай Хабибулин (2004 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Брызгалов (2007 в составе «Анахайм Дакс») и Андрей Василевский (2020, 2021 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Напомним, этот сезон стал девятым подряд, в котором Кубок Стэнли выиграла команда с российскими игроками в составе. На данный момент цвета «Флориды» защищают голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

В последний раз главный трофей НХЛ доставался клубу без россиян в 2015 году, когда его обладателем стал «Чикаго Блэкхоукс».

Отметим, что «Пантерз» смогли добиться заветной цели с третьей попытки. В прошлом сезоне самый южный клуб лиги также дошёл до финала, однако не смог в нём ничего противопоставить «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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