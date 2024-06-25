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Андрей Назаров поздравил российских игроков «Флориды» с победой в Кубке Стэнли

Андрей Назаров поздравил российских игроков «Флориды» с победой в Кубке Стэнли
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Известный тренер Андрей Назаров поздравил российских игроков «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, Дмитрия Куликова и Владимира Тарасенко с победой в Кубке Стэнли.

«Хоккейный сезон завершён, победил сильнейший. Конечно, не обошлось без удачи. Поздравляю российских ребят — Сергея Бобровского, Дмитрия Куликова и Владимира Тарасенко — с завоеванием Кубка Стэнли. Бобровский собрался на решающий, седьмой матч, доказав, что от вратаря в таких играх зависит многое, а российская вратарская школа является одной из лучших в мире», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

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