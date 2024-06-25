Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бобровский стал шестым вратарём в НХЛ, кто дважды и более брал «Везину» и выигрывал КС

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал шестым вратарём в истории НХЛ, кто брал «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона) дважды и более и выигрывал Кубок Стэнли.

35-летний голкипер вошёл в элитную компанию Доминика Гашека, Тима Томаса, Мартина Бродо, Патрика Руа и Эда Бельфора.

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.