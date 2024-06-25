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Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ 1985 года

Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ 1985 года
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид побил рекорд легендарного канадского экс-форварда Уэйна Гретцки в плей-офф НХЛ от 1985 года.

Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), у Макдэвида самая большая разница в очках плей-офф по сравнению с игроком не из его команды. Коннор в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли набрал 42 балла. Ближайший преследователь не из «Эдмонтон Ойлерз» — капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков, на счету которого 22 очка. Сообщается, что у Гретцки в 1985 году разница была 18 баллов.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

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