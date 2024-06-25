Михайлов: Бобровский очень стремился выиграть Кубок Стэнли, парень добился своего

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный нападающий ЦСКА и сборной Советского Союза Борис Михайлов высказался о победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли.

«Рад за Бобровского. Я знаю его лично — он играл в Новокузнецке, когда я там ещё работал. Парень добился своего, он очень трудолюбивый. Сергей очень стремился к этой победе. Я рад не только за него, но и за двоих других россиян — Тарасенко и Куликов.

Но ведя 3:0 в серии, нельзя допускать такое. То, что «Флорида» выиграла седьмую игру говорит об их мастерстве и характере. Я не знаю, по каким причинам они проиграли три матча, но после этого выиграть последнюю игру достойно большого уважения. Поздравляю всех! Желаю, чтобы продолжали так же трудиться и побеждать. Ведь выиграть один раз сложно, но повторить результат ещё сложнее. Если «Флорида» хочет повторить результат, которого они добились в этом сезоне, то в следующем они будут трудиться ещё усерднее.

Желаю нашим ребятам здоровья и поменьше травм! Будет меньше травм — будет продолжение спортивной карьеры. Вся страна переживала за них и гордится, что они представляют нашу большую и могучую родину», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.