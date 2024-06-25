Максим Сушинский: Бобровский — это 90% успеха «Флориды» в Кубке Стэнли

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал победу «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли и оценил игру российского вратаря «пантер» Сергея Бобровского.

«Рад за наших ребят! Плей-офф получился классным, семь игр — это украшение лиги и финала. Бобровский выглядел очень хорошо и в прошлом сезоне. Это награда для него за хорошую игру. Бобровский — это 90% успеха «Флориды», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Напомним, этот сезон стал девятым подряд, в котором Кубок Стэнли выиграла команда с российскими игроками в составе. На данный момент цвета «Флориды» защищают голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.