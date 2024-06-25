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Макдэвид получил 14-ю индивидуальную награду, больше только у Овечкина и 3 экс-хоккеистов

Макдэвид получил 14-ю индивидуальную награду, больше только у Овечкина и 3 экс-хоккеистов
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Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после окончания финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз» (3-4) получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид получил свою 14-ю индивидуальную награду. По данному показателю Коннора из действующих игроков обходит только российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 18 призами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (31). По 17 наград имеют Марио Лемье и Бобби Орр.

Отметим, что на счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

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