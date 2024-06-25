Тренер «Флориды» Морис: я увидел улыбку Беннетта впервые за два года

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о нападающем своего клуба Сэме Беннетте после победы в Кубке Стэнли.

«Сегодня я увидел улыбку Сэма Беннетта – впервые за два года. Это великолепно», — приводит слова Мориса НХЛ.

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам. Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.