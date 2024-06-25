«Флорида» является главным претендентом на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне

Североамериканская букмекерская контора назвала «Флориду Пантерз» главным претендентом на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне.

Второе-четвёртое места делят «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз», пятое место занимает «Каролина Харрикейнз», шестое — «Вегас Голден Найтс», седьмое и восьмое — «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс», девятое — «Торонто Мэйпл Лифс».

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам. Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.