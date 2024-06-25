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Плющев: Бобровский — вратарь номер один в НХЛ, «Флорида» заслужила победу потом и кровью

Плющев: Бобровский — вратарь номер один в НХЛ, «Флорида» заслужила победу потом и кровью
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил победу «Флориды Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Флорида» заслужила эту победу потом и кровью. То, что наши ребята сыграли достаточно значимую роль в победе — это очень приятно. А Бобровский доказал, что он — номер один в НХЛ. На сегодняшний момент равных ему нет. Очень рад, что он сумел помочь своей команде так, что первый раз в истории «Флорида» заслужила Кубок Стэнли.

В НХЛ есть такая тенденция, что в почёте всегда полевой игрок. Особенно когда речь идёт о нападающем. Но Бобровский выглядел на порядок выше Макдэвида по Кубку Стэнли. Но у них есть свои моменты и комплексы, от которых они не отказываются. Они посчитали, что Кубок Стэнли достаточно компенсирует остальные награды», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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