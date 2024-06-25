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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский: в конце концов, мы играем не ради трофеев

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский: в конце концов, мы играем не ради трофеев
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о важности индивидуальных трофеев в НХЛ.

«В конце концов, мы играем не ради трофеев. Мы играем ради азарта. Трофеи — это признание, и, конечно, это хорошо в каком-то смысле. Но, в конце концов, внутри вы маленький ребёнок, который любит игру и работает каждый день, усердно работает и получает от неё удовольствие. Возможно, работа – не то слово. Я просто наслаждаюсь тем, что делаю. И я рад быть здесь и праздновать чемпионство», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

Этой ночью его команда взяла верх над «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ. В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

Всего в завершившемся плей-офф Бобровский провёл 24 матча, в которых отражал 90,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,32 и двух шат-аутах.

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