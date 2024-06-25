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Куликов рассказал о своём спасении, после которого «Флорида» забила победный гол

Куликов рассказал о своём спасении, после которого «Флорида» забила победный гол
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Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов прокомментировал своё спасение ворот «пантер», после которого команда забила победный гол в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«О, это произошло так быстро. Я смотрел на шайбу, меня кто-то толкнул сзади, а затем я выбил её.

Победа в Кубке Стэнли? Я никогда не думал, что окажусь в таком положении. Это просто невероятно. Я даже не могу объяснить это чувство», — цитирует Куликова сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, серия между «Флоридой» и «Эдмонтоном» развивалась весьма драматично. «Пантеры» одержали три подряд победы на старте, после чего «нефтяники» смогли осуществить камбэк.

Отметим, что «Пантерз» смогли добиться заветной цели со третьей попытки. В прошлом сезоне самый южный клуб лиги также дошёл до финала, однако не смог в нём ничего противопоставить «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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