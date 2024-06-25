Морис: Кубок Стэнли оказался тяжелее, чем я думал, давно меня не было в спортзале

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис рассказал, что значит для него завоевание Кубка Стэнли.

«Почему я задержался перед поднятием кубка? Я хотел это почувствовать. Потому что я многое забуду: на кого смотрел, о чём говорил. Я просто хотел это почувствовать. Я видел эту картинку миллион раз. Одним из моих любимых было наблюдение за Родом Бриндамором. Я знал его долгую карьеру, он никогда не пропускал тренировок, усердно работал.

И я всегда думал: «Каковы, чёрт возьми, эти ощущения?» Поэтому я закрыл глаза, я хотел это почувствовать.

Кубок Стэнли оказался тяжелее, чем я думал, давно меня не было в спортзале. Был небольшой момент, когда я задумался: «Смогу ли я его вообще поднять над головой?»

Теперь на Кубке Стэнли будет фамилия моего отца. Мой папа вырос в Монреале без отца. А затем он переехал в Детройт. Его главные команды – «Монреаль Канадиенс» и «Детройт Ред Уингз». Я знаю имена Жана Беливо и Мориса Ришара, потому что слышал их с пяти лет. Вот что круто. Фамилия моего отца будет на Кубке Стэнли вместе со всеми его героями. Это круто», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

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