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«Сибирь» поздравила Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере

«Сибирь» поздравила российского нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере. Напомним, первый трофей форвард выиграл с «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

Отметим, что Тарасенко родился в Ярославле, но является воспитанником новосибирского клуба.

32-летний Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/«Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/«Вегас Голден Найтс»).

В прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли Владимир провёл 24 встречи, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности девять очков.