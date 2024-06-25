ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» поздравила Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере

«Сибирь» поздравила Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

«Сибирь» поздравила российского нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере. Напомним, первый трофей форвард выиграл с «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.

Отметим, что Тарасенко родился в Ярославле, но является воспитанником новосибирского клуба.

32-летний Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоёвывавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/«Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/«Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»/«Вегас Голден Найтс»).

В прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли Владимир провёл 24 встречи, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности девять очков.

Материалы по теме
«Флорида» — чемпион НХЛ! Бобровский провёл чудо-матч и выиграл Кубок Стэнли!
Видео
«Флорида» — чемпион НХЛ! Бобровский провёл чудо-матч и выиграл Кубок Стэнли!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android