«Самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо видел». Барков — о Макдэвиде

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков высказался о звёздном нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.

«Наверное, Макдэвид — самый талантливый хоккеист, которого я когда-либо видел в своей жизни. Разумеется, я никогда не играл против Гретцки, но могу представить, что он чем-то похож», — приводит слова Баркова журналист Дэн Розен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. В регулярном сезоне он сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.