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Вышински ответил на тот факт, что журналисты критиковали большой контракт Бобровского

Инсайдер НХЛ Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) ответил на тот факт, что журналисты массово критиковали большой контракт российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Вы можете наброситься на меня (или на любого другого автора) за нашу критику окупаемости контракта Бобровского за последние три сезона, если сможете доказать свою неизменную поддержку его контракта перед последним плей-офф. Я думаю, это справедливо», — написал Вышински.

Контракт Бобровского с кэпхитом в $ 10 млн истекает в конце сезона-2025/2026.

В Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ-2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.

В этом матче российский страж ворот отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.