Бобровский — четвёртый европейский вратарь, одержавший 16 побед в розыгрыше Кубка Стэнли

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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал четвёртым европейским и третьим российским вратарём, одержавшим 16 побед в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее этого результата добились Николай Хабибулин, Антти Ниеми и Андрей Василевский. Примечательно, что Василевскому принадлежит рекорд по победам в Кубке Стэнли — 18. Такого необычного числа побед Андрей добился в сезоне-2019/2020, где был квалификационный раунд плей-офф.

Напомним, этот сезон стал девятым подряд, в котором Кубок Стэнли выиграла команда с российскими игроками в составе. На данный момент цвета «Флориды» защищают голкипер Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

В последний раз главный трофей НХЛ доставался клубу без россиян в 2015 году, когда его обладателем стал «Чикаго Блэкхоукс».