Нападающий «Эдмонтона» повторил достижение Овечкина и Пастрняка в Кубке Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Маттиас Янмарк забросил четвёртую шайбу за свою карьеру в седьмых матчах Кубка Стэнли.

Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Янмарк повторил достижение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка, нападающего «нефтяников» Кори Перри, экс-нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра, форварда «Виннипег Джетс» Тайлера Тоффоли и игрока атаки «Сиэтл Кракен» Андре Бураковски. Все они также имеют по четыре гола в седьмых матчах Кубка Стэнли.

Напомним, в Санрайзе (США) завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ — 2024, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.