Защитник Никита Камалов перешёл из СКА в «Барыс»

В рамках обмена между «Барысом» и СКА казахстанский клуб оформил права на Никиту Камалова, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Соглашение астанчан с российским защитником будет действовать два сезона до 31 мая 2026 года. Клуб из Санкт-Петербурга получил взамен денежную компенсацию.

Игрок обороны провёл в КХЛ почти 382 матча, выступая за новокузнецкий «Металлург», хабаровский «Амур», «Сочи» и СКА, где Камалов играл последние два с половиной года. В минувшем регулярном чемпионате Никита за 37 встреч заработал 6 (2+4) баллов и добавил к этому один гол и результативную передачу в четырёх матчах плей-офф.

«Камалов – достаточно квалифицированный и опытный защитник, который одинаково продуктивен на обеих сторонах площадки. Последние два сезона мы это могли наблюдать как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Сейчас он выходит на пик своей формы, и мы получили очень полезный актив на два сезона», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.